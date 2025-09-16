Code per la prima campanella: "Disagi superati in poco tempo, i cantieri non hanno pesato"

Primo giorno di scuola e prime code in città. La ripresa dell’anno scolastico, infatti, ha fatto registrare diversi rallentamenti nella prima mattinata di ieri, in particolare all’altezza della rotatoria di via Roma, imbocco principale per aggiungere gli istituti delle ex Casermette, lungo via Trento e all’altezza del passaggio a livello. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno smistato il traffico, cercando di far defluire le auto.

"Come da tradizione la quantità di traffico durante il primo giorno di scuola è stata notevole, ma tutto è andato nel migliore dei modi e l’impatto relativo ai vari cantieri presenti in città non è stato negativo grazie anche alla collaborazione delle famiglie, molte delle quali hanno optato per mettersi su strada in anticipo – spiega il comandante della polizia locale Danilo Doria –. Chiaramente delle lievi criticità sono state registrate nelle arterie principali come via Mattei, via Roma e via Trento ma tutte le situazioni erano presidiate e monitorate e alle 8.05 la situazione è migliorata esponenzialmente. Un ringraziamento a tutti gli operatori della polizia locale, a Macerata Soccorso e all’Associazione nazionale polizia di Stato che in questi giorni daranno supporto e ausilio pressi i vari istituti scolastici e nei pressi degli attraversamenti pedonali".

Per cercare di agevolare la viabilità dopo le 8 di ieri è stato riaperto anche il tratto di via Mattei che scende verso la rotatoria di via Tucci, chiuso per lavori nei mesi scorsi.

Agli studenti appena rientrati sui banchi di scuola è andato anche il pensiero del sindaco Sandro Parcaroli che ha voluto ricordare come "la scuola è un luogo fondamentale per la crescita formativa e relazionale. Mi auguro – ha aggiunto – che possiate affrontare questo percorso con impegno, curiosità, entusiasmo, rispetto dell’altro. Un ringraziamento agli insegnanti, a tutto il personale scolastico e alle famiglie per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno in sinergia con il Comune che, con i suoi vari servizi, è impegnato in prima linea per garantire un percorso ricco di esperienze positive ai nostri ragazzi".