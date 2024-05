Codice degli appalti. Esperti a confronto

Sarà un convegno dedicato al tema "Il codice degli appalti dopo un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.36/2023" quello organizzato per mercoledì a partire dalle 9,30 nella sala conferenze della Fondazione Il Vallato in via Merloni 17, grazie alla collaborazione della Fondazione Luigi Einaudi e della Halley Informatica. Relatori dell’incontro saranno il consigliere di Stato Brunella Bruno e il docente Marco Mariani dell’Università statale di Milano, con moderatore l’avvocato Mario Cavallaro.

A tutti i partecipanti sarà dato in omaggio il volume "La nuova disciplina dei contratti pubblici" di Brunella Bruno, Marco Mariani ed Emilio Toma, pubblicato da Giappichelli editore. Il convegno sarà valido per i crediti deontologici per architetti e formativi per avvocati, con iscrizione gratuita al 366-2538656 o tramite email info@fondazioneilvallato.it