Codice degli appalti "Strumento importante"

È in vigore da sabato scorso il nuovo Codice degli appalti. "Uno strumento atteso e di estrema importanza – spiega il commissario straordinario Guido Castelli –, nell’ottica di semplificare e velocizzare le procedure attraverso un uso maggiore della digitalizzazione. Un obiettivo che impatta fortemente sul cratere del sisma 2016, il più grande cantiere d’Europa. Proprio per garantire l’attuazione e la continuità della ricostruzione pubblica, la struttura commissariale ha attivato una serie di iniziative, tra cui il servizio di supporto ai Comuni per assisterli nella transizione verso il nuovo Codice. E, nell’ultima cabina di coordinamento, ha adottato una soluzione ’ponte’, per non creare rallentamenti in questa fase passaggio".