Codice della strada, esperti a confronto sulla nuova disciplina

Si avvicina un importante appuntamento dedicato alla sicurezza stradale e alle recenti innovazioni normative: il convegno intitolato "Le novità introdotte dalla riforma del codice della strada: problematiche giuridiche e applicative", che si terrà nell’aula magna dell’istituto superiore Leonardo da Vinci, in via Mandela. L’evento è organizzato dall’Ordine degli avvocati di Macerata, dalla Fondazione Forense Maceratese, dal comitato locale di Macerata-Fermo di International Police Association (sezione italiana, XV Delegazione Marche). Un’occasione unica per professionisti, forze dell’ordine, studiosi e cittadini interessati ad approfondire le principali novità introdotte dalla recente riforma del codice della strada.

Il convegno si propone di analizzare le implicazioni pratiche delle nuove norme, tra cui l’applicazione delle sanzioni, il ruolo del sistema di punteggio della patente, le misure contro la sospensione della patente, e gli aspetti penali legati alle recenti modifiche legislative. Si approfondiranno inoltre temi caldi come il cattivo rapporto tra l’alcol, le droghe e la guida, che continuano a rappresentare una delle principali cause di incidenti sulle strade italiane. "Con questa iniziativa vogliamo offrire un momento di riflessione e confronto sulle sfide che la recente riforma presenta per tutti gli operatori della sicurezza stradale e del diritto" ha detto Stefano Costantini (foto), presidente del comitato Macerata-Fremo di Ipa. "L’obiettivo è migliorare la consapevolezza delle nuove norme e favorire un’applicazione più efficace e giusta, a tutela di tutti i cittadini".

L’incontro si rivolge a professionisti del settore, studenti, e a chiunque voglia contribuire alla promozione di una cultura della legalità e della sicurezza sulle nostre strade.