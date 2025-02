"Codice della strada, penalizzati ristoratori e titolari di attività"

"Il nuovo codice della strada penalizza ristoratori e titolari di attività, che si sentono lasciati soli nell’affrontare una questione che li ha sempre visti attenti e in prima linea sulla prevenzione". Così Confartigianato, che ha raccolto l’insofferenza degli associati per il nuovo codice della strada: "Gli imprenditori si sentono additati come causa di ogni episodio legato agli abusi di alcol", spiega Francesco Cacopardo (foto), presidente del direttivo territoriale di Macerata, che ha osservato come questo clima di paura ha portato "a perdite, nelle nostre attività, anche del 20%. Si va a intimorire chi ha sempre bevuto in maniera responsabile per un discorso di convivialità e benessere. Chi beve senza freno continuerà a farlo". Il clima vessatorio, per gli imprenditori, non sortisce gli effetti sperati. Piero De Santis, presidente della categoria ristorazione, ribadisce che "le regole esistevano già e l’imprenditore è attento di suo. Siamo i primi a intervenire negli eccessi, sia perché rispettiamo il nostro lavoro sia per una responsabilità nei confronti dei clienti. Ora assistiamo a operazioni mediatiche molto forti, in cui un calice di vino viene demonizzato quando, specialmente in Italia, c’è una cultura enogastronomica sinonimo di convivialità. Dietro a un calice c’è un’economia di filiera, che parte dal piccolo agricoltore per finire al produttore e al rivenditore". "Gli imprenditori stanno notando controlli che si intensificano dentro i locali – sottolinea Lucia Biagioli, responsabile categoria ristorazione e accoglienza –. Le forze dell’ordine svolgono un ruolo prezioso ed essenziale, e le ringraziamo. In questo momento pensiamo comunque sia auspicabile puntare su controlli in strada, visto che nei locali gli imprenditori sono ben pronti a fare la propria parte in fatto di prevenzione, come fanno da sempre. Troviamo soluzioni condivise".