Il Comune di Cingoli ha imposto all’Acquaparco VerdeAzzurro, in attività a San Faustino, di modificare il proprio codice Ateco che nella stagione 2021 gli aveva permesso di operare senza green pass. II Parco Acquatico Eldorado, ai Piani di Apiro, pur effettuando la stessa attività, avendo un codice diverso (93.21.1) era stato costretto ad applicare gli obblighi imposti dal green pass con conseguente incremento delle spese e riduzione della clientela. La disparità delle condizioni, per la differente gestione del green pass malgrado lo svolgimento di attività identiche, secondo la dirigenza dell’Acquaparco Eldorado è stata determinata dal fatto che Luda srl, la società proprietaria dell’Acquaparco VerdeAzzurro, ha registrato l’attività come "villaggio turistico", con codice Ateco 55.20.1: questa indicazione, secondo quanto sostenuto con gli avvocati alla competente autorità e al Comune dal parco Acquatico Eldorado che la riteneva "errata", ne penalizzava l’attività ed era contraria alle misure di sicurezza adottate per evitare la diffusione pandemica. Il Comune ha obbligato Luda srl a sostituire il suo "errato" codice Ateco, con quello "giusto", ristabilendo la parità del trattamento.

g. cen.