"Codici" in difesa dei consumatori. Blarasin al vertice

"Codici" è una neonata associazione a difesa dei consumatori e dei diritti civili. Il segretario è il commercialista e consigliere comunale Andrea Blarasin. L’associazione si occupa di fornire supporto legale, aiutando a comprendere i propri diritti e a difendersi in caso di controversie, dare informazioni chiare e consulenze per garantire che i consumatori siano consapevoli e in grado di prendere decisioni informate, oltre che segnalare comportamenti scorretti o abusi. Tra i componenti figurano Alberto Binanti, Paolo Scapellato, Fabrizio Gentili, Massimo Mirabile e Ennio Tamagnini, oltre al dirigente nazionale Davide Zanon e il responsabile regionale Massimo Guido Conte. La costituzione della delegazione maceratese rafforza la capillarità dell’associazione, che ha anche un sito ufficiale, www.codici.org. "Codici – dice Blarasin – è stata fondata con l’obiettivo di proteggere i diritti dei consumatori e dei produttori e promuovere la trasparenza e l’equità nelle transazioni commerciali. È un’organizzazione senza scopo di lucro che opera su scala nazionale". Codici, dopo il debutto nel capoluogo, ha in programma anche l’apertura in altri centri del maceratese.