Coen carica l’Attila: "Trasferta a Pesaro. Successo inatteso"

"È stata una grande vittoria che ci dà soddisfazione e ci permettere di guardare al quinto posto con una certa fiducia. Dobbiamo esserne felici". Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, non può che dirsi soddisfatto dopo la vittoria per 65 a 56 ottenuta in casa contro il Bramante Pesaro, nella 15esima giornata del campionato di serie B Interregionale. "E’ stato un successo quasi inaspettato, perché siamo arrivati senza Ceribeni che era per noi un’assenza pesantissima, oltre a quella di Redolf che è fuori da un po’ di tempo – dice –. Ma ora abbiamo consapevolezza che, se stringendo i denti, riusciamo a sopperire a dei deficit offensivi importanti".

Sabato alle 21 l’Attila Junior Basket affronterà in trasferta Ozzano, terza in classifica. "Il problema sarà quello di raccogliere i cocci in settimana e allenarsi per arrivare a sabato nella migliore condizione – riprende coach Coen –. Speriamo di recuperare Ceribeni, mentre Redolf lo rivedremo per l’inizio dell’anno nuovo. Ci attende una partita quasi proibitiva, visto che Ozzano è una squadra estremamente forte per questa categoria con giocatori di spessore, ma come tutti ci proveremo a vincerla".