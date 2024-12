"Cognigni lo ha ammesso: c’è il problema sicurezza"

"L’assessore Cognigni finalmente si accorge che c’è un problema sicurezza e sarebbe da capire la motivazione di questo cambio di rotta". Manola Gironacci, presidentessa dell’associazione Viviamo Civitanova, peraltro ex collega in giunta del leghista, non gli fa passare liscio l’ultimo intervento in cui inanella una serie di preoccupazioni che correggono tesi ufficializzate appena due mesi fa, quando spese parole per descrivere una Civitanova con reati in calo e in cui i problemi dipendevano soprattutto dalla percezione di insicurezza. Perché, invece, in questi giorni Cognigni ha dovuto ammettere che la gente lo ferma per strada per chiedere più controlli.

"I cittadini – ribatte Gironacci – chiedono più controlli e lo fanno anche attraverso le associazioni o i comitati ed è per questo motivo che si chiedono incontri che però non vengono concessi, fino a rispondere con superficialità adducendo “percezioni“ rispetto a ciò che si vive quotidianamente". E ricorda a Giuseppe Cognigni tutte le iniziative promosse dall’associazione attraverso il confronto con procura, prefettura e vertici delle forze dell’ordine sulla questione sicurezza. Sottolinea che "le associazioni e i comitati sono composti da chi ha esercitato il diritto di voto, affinché chi siede a Palazzo Sforza risolva i problemi e non si rivolga ai cittadini come autori di percezioni inesistenti nella realtà".

Quindi, a nome degli associati del suo sodalizio, che annovera commercianti e balneari, distribuisce bacchettate all’assessore: "Le facciamo anche un appunto sul modo di portare avanti il suo ruolo di amministratore con delega al decoro della nostra città, perché non può far passare per opera straordinaria una ordinaria potatura delle piante, che in questo caso dichiara verrà fatta a gennaio". "Non sente – è la provocazione – una sensazione di imbarazzo ad alzare lo sguardo su corso Umberto e su viale Matteotti o lungo corso Vittorio Emanuele, con le fronde delle piante che si toccano coprendo centomila euro di luminarie natalizie? E se – è la conclusione – invece di alzare lo sguardo lo abbassa, noterà aiuole non all’altezza di una Civitanova votata al turismo perché sono impresentabili, con fiori mancanti, di diversa crescita e diverse essenze, per non parlare delle basi delle piante, sporche e piene di erbacce. Quanta incuria salta all’occhio di chi ama Civitanova, e che peccato".

Lorena Cellini