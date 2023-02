Cognigni: "Non ho problemi a dare il brand Civita Green al Comune"

di Lorena Cellini

Interrogazioni senza risposta, l’avvertimento di ricorrere al Prefetto lanciato da Francesco Micucci (Pd) ha provocato una reazione. E’ stato l’assessore all’Ambiente Giuseppe Cognigni a firmare una nota per spiegare le ragioni per cui ha registrato a suo nome il marchio Civita Green che connota le iniziative ecologiche del Comune, una scelta fatta senza avvertire nessuno in amministrazione, nemmeno il sindaco Fabrizio Ciarapica. "Civita Green – scrive Cognigni – è più una linea di indirizzo per la propria attività volta a favore di Civitanova e per questo è parso assolutamente naturale che lo stesso logo fosse apposto anche a iniziative del Comune. In ogni caso l’ho registrato a mie spese e non ho difficoltà a cederlo al Comune". Una spiegazione bocciata da Micucci. "La toppa è peggio del buco", ribatte il dem che parla di "pseudo-risposta". "L’assessore – prosegue Micucci – ci fa sapere che la registrazione del marchio l’ha pagata lui. E ci mancherebbe altro, visto che è stata fatta a suo nome e non dell’ente. E ci fa anche sapere che se vogliamo la cederà al Comune, non specificando se a titolo gratuito o dietro corrispettivo". Cognigni si è intestato il logo lo scorso luglio, registrandolo a suo nome nella banca dati dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e ne è diventato di fatto proprietario. Civita Green accompagna da qualche anno alcune iniziative comunali in campo ambientale, pagate con i soldi pubblici. Sottolinea Micucci che nell’intervento di Cognigni "non si specifica neanche se nel frattempo che il Comune ha utilizzato questo marchio, a tutti gli effetti privato, ha dovuto riconoscere qualche emolumento al legittimo proprietario". Le argomentazioni dell’assessore non convincono l’esponente del Pd "anche perché – dice – non sa, o fa finta di non sapere, che nel frattempo il Comune utilizza un marchio privato dà un valore aggiunto allo stesso, lo pubblicizza, non valorizzando se stesso, ma un privato cittadino che nel frattempo svolge anche il ruolo pubblico di assessore". Critica infine il fatto che "Cognigni non risponde a una serie di domande che sottoponevo al sindaco. Se egli era cioè a conoscenza della registrazione privata del marchio e, se si, perché lo ha comunque utilizzato, e se non notava in questo un palese conflitto di interessi. Ma, il sindaco continua ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Lo ha fatto in passato di fronte a un giudice, lo ripete ora di fronte a un consigliere comunale".