Cognigni: "Ora è iniziato un nuovo ciclo"

di Paola Pagnanelli

"Per cinque mesi e mezzo mi sono sentito nel tritacarne, ma ora è iniziato un nuovo ciclo e già oggi sarò in Regione per reperire fondi per la città". Sollevato e ricaricato, l’assessore Giuseppe Cognigni commenta così la fine dell’inchiesta che lo aveva fatto finire sotto accusa per rivelazione di segreto d’ufficio. Secondo l’ipotesi della procura, il 5 luglio 2021 avrebbe contattato il gestore del Cala Maretto, dicendogli di pulire meglio i cassonetti perché c’erano stati esposti; gli avrebbe detto anche che erano previsti dei controlli e che rischiava una multa. Un’accusa rivelatasi insostenibile anche per la procura, che ha chiesto e ottenuto il proscioglimento con la formula più ampia: non c’era alcun esposto, e tutto quello che aveva fatto Cognigni era di chiedere maggior cura allo chalet. Ma fino a lunedì, l’inchiesta è stata pesante per chi aveva l’incarico di assessore alla legalità. "La situazione era difficile, non riuscivo a capire cosa fosse successo. Io sono molto operativo, ho un buon rapporto con i cittadini, gli operatori balneari, i ristoratori, anche perché credo siamo tutti dalla stessa parte".

Cosa ha significato per lei quell’accusa?

"Soprattutto i primi due mesi sono stato molto male. Ho lasciato lavorare i miei avvocati, che hanno chiamato la comandante Cammertoni per ulteriori ragguagli. Non sono io che decido i controlli, non so se al Comune arrivino lettere di lamentele. Però vivo la città, e se vedo un sacchetto a terra mi dispiace. Dopo l’inchiesta, non nego di aver messo in stand by alcuni progetti. A volte forse sono troppo operativo, se vedo qualcosa che non va bene chiedo spiegazioni, sollecito. Ora cercherò di migliorare, ma non è facile, io non sono un politico e forse questo ha portato a qualche errore. Devo lasciare lavorare l’ufficio ambiente e la polizia locale".

Quando ha saputo del proscioglimento?

"Lunedì mattina mi hanno chiamato i miei avvocati, Riccardo Sacchi e Federico Valori. In questi mesi mi hanno supportato e sopportato, facendo un ottimo lavoro. Anche loro erano contenti per me, specialmente Sacchi che mi conosce da tempo e sa come sono fatto: sono l’assessore della città, parlo con tutti, ascolto tutti e sono a disposizione, come mi è stato insegnato".

Ora cosa farà?

"Civitanova deve crescere sui temi della pulizia, abbiamo la raccolta differenziata bassa, al 71 per cento, dobbiamo migliorare. Ho già tirato fuori alcuni progetti da presentare alla maggioranza, e oggi sarò in Regione per parlare di ambiente, per intercettare fondi per la città. Riparto a bomba, forse sbaglio ma ci metto il massimo impegno. È iniziato un nuovo ciclo".