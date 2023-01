Cognigni si intesta ’Civita Green’ del Comune

di Lorena Cellini

Giuseppe Cognigni si intesta il logo comunale ‘Civita Green’, che da qualche anno connota le iniziative istituzionali nel campo ambientale pagate con i soldi pubblici. L’assessore lo ha registrato a suo nome lo scorso luglio e ne risulta quindi il ‘padre’ nella banca dati della Uibm, l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Significa che, se il sindaco dovesse decidere di revocargli l’incarico o dovesse essere lui a rinunciare alla delega, sarebbe comunque proprietario del brand, con l’amministrazione comunale, paradossalmente, costretta a pagargli i diritti per continuare ad usarlo accanto a eventi organizzati in campo ecologico. Tutto legale? Sì. Ma, opportuno? E sindaco e giunta ne sono al corrente? Perché, altrimenti sorgerebbe, quanto meno, un problema di correttezza istituzionale. Di sicuro non lo sanno i civitanovesi. La domanda di intestazione del marchio Cognigni l’ha inoltrata il 3 novembre del 2021 e la registrazione è avvenuta il 18 luglio del 2022, senza che ne sia stata data alcuna comunicazione ufficiale. Nella documentazione dell’Uibm si legge che "il marchio consiste nella parola Civita Green. La parola Civita, di colore verde, è scritta in corsivo con la stanghetta della lettera A che termina con una foglia; la parola Green è scritta in stampatello, di colore verde più chiaro, la parola Civita è leggermente sovrapposta alla parola Green". Nella casella che individua il titolare figura il nome di Giuseppe Cognigni. Il logo Civita Green accompagna da qualche anno tutte le iniziative che il Comune ha finanziato nel settore del verde e del decoro urbano, che poi sono tra i servizi gestiti dalla delega dell’assessore leghista che del marchio parla nelle sue interviste, associandolo a progetti ambientalisti, fin dal novembre del 2018, rivendicando a sé l’idea di inquadrarvi interventi di riqualificazione di alcune aree verdi. Poi però, sotto il nome di Civita Green, sono state varate altre iniziative che sono andate ad intrecciarsi con eventi legati anche alla mobilità sostenibile. Pure l’ultimo finanziamento erogato da parte della giunta comunale al ‘Virtual tour delle aree verdi’, affidato a una società privata civitanovese, è stato varato nel segno di Civita Green e definito in delibera un progetto "ideato e implementato dall’amministrazione comunale". Che, in effetti, lo sostiene con i soldi pubblici, ma che negli atti non cita affatto il soggetto ideatore e che sta “pasturando“ un brand non suo.