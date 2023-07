Coinvolto nella rissa, secondo arresto in 3 giorni

di Paola Pagnanelli

Invece di stare a casa, come gli era stato imposto, se ne sarebbe andato a Civitanova dove avrebbe pure partecipato a una rissa in un locale. Così è stato arrestato di nuovo Malek Abdelmalek, che già era finito in manette venerdì con l’accusa di spaccio. Ora al ragazzo sono stati imposti gli arresti domiciliari all’Hotel House. Abdlemalek, 25enne di origini tunisine, per via dei suoi problemi con la giustizia era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Porto Recanati, dove vive con la sua famiglia. Invece martedì scorso sarebbe andato a Civitanova, e nel bar Bambu, a Fontespina, avrebbe partecipato a una violenta rissa, che avrebbe visto coinvolta una ventina di persone. Quella sera erano volati calci, pugni e anche bottigliate, e all’arrivo dei carabinieri erano tutti scappati via. Ma i militari del Nucleo operativo e radiomobile avevano subito avviato le indagini, e in particolare con le immagini delle videocamere era stato individuato il 25enne tunisino, soggetto ben noto. Il ragazzo avrebbe riportato anche diverse ferite nella colluttazione, per altro, nata per motivi ancora poco chiari. In ogni caso, una volta riconosciuto Abdelmalek, che aveva il divieto di allontanarsi da casa, per lui il sostituto procuratore ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, per non aver rispettato la misura che gli era stata imposta. I carabinieri, che hanno anche trovato e sequestrato gli abiti indossati dal ragazzo quella sera e filmati dalle telecamere, gli hanno notificato la misura cautelare e ieri per lui si è tenuta l’udienza di convalida, in tribunale a Macerata. Difeso dall’avvocato Alessandro Brandoni, il 25enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. E il giudice Federico Simonelli ha confermato per lui gli arresti domiciliari, fino alla direttissima fissata al 14 settembre, quando ci sarà anche l’altra direttissima per l’accusa di spaccio. Infatti venerdì scorso la Squadra mobile, con un blitz in casa sua, gli aveva trovato quasi otto grammi di cocaina divisa in 14 dosi, e così il tunisino era stato arrestato. Una settimana intensa per lui.