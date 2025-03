Colbuccaro, l’ufficio postale chiuso per restauri

Rimarrà chiuso sino al 7 maggio l’ufficio postale di via Colbuccaro, dove sono iniziati dei lavori di restauro. A renderlo noto al Comune di Corridonia è stata direttamente Poste Italiane. "La palazzina dove oggi è collocato l’ufficio postale di Colbuccaro – si legge nella comunicazione inviata alla sindaca Giuliana Giampaoli dalla direttrice della filiale Giuseppina Catalini – sarà soggetta a lavori di ristrutturazione da parte del proprietario dell’immobile a proprie spese. A seguito di ciò, l’ufficio sarà ricollocato, non appena ultimati i lavori di messa a norma, in una nuova sede sempre a Colbuccaro". A tal proposito è anche specificato l’invito alla clientela a usare l’ufficio postale di viale dell’Industria, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45 dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza ed effettuare altre operazioni.