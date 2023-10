Colbuccaro: ’Samanà’ riapre un mese dopo l’incendio

"Siamo tornati". Due parole scritte sulla pagina Facebook che significano tanto, tutto. Un mese dopo l’incendio doloso che l’ha danneggiata gravemente, comportando lo stop alle serate danzanti, la grande discoteca di Colbuccaro che comprende Samanà-Ciao Ciao-Minuit, può ripartire! Una bellissima notizia per il popolo della notte del territorio e soprattutto per la famiglia Raffaeli che gestisce la struttura dall’ormai lontano 1985. Da oggi pertanto si torna a ballare nel locale di Colbuccaro, lo si farà per il momento solo nell’area del Samanà, vale a dire quella più gettonata da giovani ed adulti, coppie ma non solo, un riferimento in provincia con 2 sale per quanto riguarda il genere del latino-americano in tutte le sue sfaccettature. Una riapertura parziale dunque ma significativa, resa possibile anche dall’attenzione che l’Amministrazione e le istituzioni hanno avuto verso il problema, così da accelerare al massimo i tempi burocratici. E ricominciare in questo periodo era ancor più importante per la famiglia Raffaeli, poiché il ponte di Ognissanti da sempre consente di proporre più appuntamenti. Per informazioni e prenotazioni 0733 203651.

Andrea Scoppa