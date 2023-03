Coldiretti dice no al cibo sintetico: l’adesione del Comune

Il Comune di Civitanova aderisce alla petizione promossa dalla Coldiretti contro il cibo sintetico. Lo scorso novembre negli Stati Uniti è stata approvata la svolta, ovvero la vendita di prodotti creati in laboratorio. In Italia la decisione ha provocato la reazione di Coldiretti per la paura che la nuova ‘moda’ possa essere esportata anche nell’Unione europea. Il cibo sintetico racchiude anche prodotti a base vegetale, che emulano quelli tradizionali fino alla carne, al pesce o alle uova. Coldiretti sta contrastando con tutte le sue forze l’avanzata del cibo sintetico e alla mobilitazione stanno via via aderendo Comuni di tutta Italia, Civitanova tra questi. La giunta ha deliberato l’adesione alla petizione che promuove una proposta di legge per vietare la produzione, l’uso e la commercializzazione del cibo sintetico nel nostro paese "perché – si legge nell’atto amministrativo – è prodotto in bioreattori, non salvaguarda l’ambiente in quanto comporta un maggiore consumo di acqua ed energia rispetto agli allevamenti tradizionali, omologa le scelte sul cibo, favorisce gli interessi di pochi operatori monopolizzando l’offerta di cibo nel mondo, spezza il legame tra c’è tra cibo e natura, non tutela la salute né persegue l’obiettivo di giustizia sociale in quanto prodotto sulla base di brevetti e tecnologia con alti costi di ingresso e sviluppo che sarebbero nelle mani di pochi investitori internazionali".