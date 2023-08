Coldiretti: tremila soci in più

In vista delle ferie d’agosto è tempo di bilanci negli uffici direzionali e di zona di Coldiretti Marche che consolida la sua leadership tra le associazioni datoriali agricole della regione, soprattutto dopo l’ingresso del Gruppo Fileni. "A oggi oltre un terzo dei terreni coltivati nella nostra regione sono gestiti, per pratiche agronomiche, domanda unica, eccetera, proprio dalle strutture di Coldiretti Marche (+5mila ettari nell’ultimo anno) che annovera quasi 23mila soci (3mila in più nel 2023), più della metà dei fascicoli aziendali marchigiani: un dato enorme. Contestualmente cambia anche la tipologia delle aziende associate - spiega la presidente regionale Maria Letizia Gardoni (nella foto) - con quelle più grandi e strutturate che si avvicinano al mondo Coldiretti ed entrano a far parte della principale associazione di categoria italiana ed europea". "Siamo molto soddisfatti - commenta il direttore regionale di Coldiretti Marche Alberto Frau - sapevamo di aver affrontato questi tre anni in modo meticoloso e tecnicamente molto valido, anche tramite l’inserimento di numerosi giovani laureati e il potenziamento della struttura dal punto di vista formativo, ma vedere questi numeri mi lascia veramente molto soddisfatto, molto di più rispetto a quello che già pensavo. Si tratta sicuramente di un segno di grande fiducia da parte dei nostri associati e dei nuovi, che non possiamo tradire e che dobbiamo continuare a difendere in Italia ed in Europa, dando loro servizi sempre più performanti, all’avanguardia e veloci, nonché dando risposte esaustive e facendo proposte innovative e remunerative. E da quest’anno Coldiretti Marche è diventata anche il principale punto di riferimento per i piani di sviluppo rurale a livello regionale con i numeri che sono praticamente raddoppiati".