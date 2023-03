Coldiretti: troppe dispersioni, occorre accelerare gli interventi

"Occorre accelerare gli interventi, in una situazione regionale che vede circa un terzo delle acque subire dispersioni all’interno di una rete idrica da ammodernare e alla luce dei cambiamenti climatici che hanno fatto registrare nelle Marche, lo scorso anno, un 20 per cento in meno di precipitazioni rispetto alla media". Lo afferma Coldiretti Marche in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, dopo che la cabina di regia del governo ha deciso la nomina di un commissario nazionale per l’emergenza. Nei giorni scorsi la Regione aveva annunciato un piano da 34 milioni per interventi sulla rete idrica e un progetto per circa 19 invasi artificiali, presentato dal Consorzio di bonifica. "Il tema è molto sentito – spiega la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni –. L’agricoltura riutilizza la risorsa, la rimette in circolo e oggi, grazie alle innovazioni tecnologiche, è capace di risparmiarla, di utilizzarla dove è strettamente necessaria. Occorre avviare un tavolo di coordinamento regionale". Nel frattempo il 2023 si è caratterizzato da temperature leggermente più alte rispetto alla media storica del periodo ma, in compenso, le precipitazione – secondo i dati dell’Amap – segnano un +23 per cento. "Dati migliori rispetto al resto d’Italia – dicono da Coldiretti Marche – ma che non fanno stare tranquilli gli agricoltori".