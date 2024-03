Colf, inserviente, badante e addetto alla scatolatura

Si cerca una colf. Contratto a tempo indeterminato. orario part time. Sede di lavoro Monte San Giusto (codice offerta 525743). Si ricerca inserviente in esercizi alberghieri ed extralberghieri, addetto alla spiaggia. Contratto a tempo determinato, orario part time. Sede di lavoro Civitanova (codice offerta 53508). Muratori con esperienza per gestione cantieri in tutte le Marche (codice offerta 223286). Un cucitore a macchina per produzione in serie di abbigliamento (codice offerta 277936). Un addetto/a scatolatura settore calzaturiero con esperienza. Sede operativa Civitanova (codice offerta 925). Si cerca una badante, conoscenza lingua urdu. Contratto a tempo indeterminato. Sede di lavoro Morrovalle (codice offerta 533121). Curriculum a: centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta.