Colf per lavori domestici e preparazione pasti

Si offre tirocinio extracurriculare per assistente alla vendita in un supermercato alimentare. Requisiti: età massima 30 anni; attività su turno, 8-15 o 13-20. (codice offerta 368599, scadenza 2 gennaio). Una parrucchiera con esperienza capace di fare tinte e messa in piega. Preferibilmente domiciliata nei comuni limitrofi a Castelfidardo (codice offerta 352267, scadenza 2 gennaio). Una colf on esperienza per preparazione pasti e lavori domestici, dal lunedì al venerdì per 30 massimo 36 ore settimanali (no sabato e domenica) Requisiti: essere automuniti; età preferibilmente max 45 anni; buona conoscenza della lingua italiana (codice offerta 268278, scadenza 8 gennaio) Per queste offerte inviare il cv a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta