Colf, tolettista per cani, barista e addetto alle tomaie

Centro per l’impiego di Civitanova. Una colf con esperienza per preparazione pasti e lavori domestici, dal lunedì al venerdì per 30 massimo 36 ore settimanali (no sabato e domenica). Requisiti: essere automuniti; età preferibile max 45 anni (codice offerta 268278, scadenza 8 gennaio). Un tolettista di cani con qualifica, anche senza esperienza (codice offerta 525426, scadenza 8 gennaio). Un addetto alla scarnitura industriale di tomaie in pellame. Sede di lavoro Porto Sant’Elpidio (codice offerta 211017, scadenza 9 gennaio). Un barista per preparazione cocktail, aperitivi, assistenza sala. Disponibilità orario serale dalle 18.30 fino alle 24; se età superiore ai 20 anni, minima esperienza (codice offerta 525555, scadenza 9 gennaio). Per queste offerte inviare il cv a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta.