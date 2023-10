Collaboratore domestico disponibile alla convivenza

Un collaboratore domestico per attività di pulizia, preparazione pasti, lavaggio e stiratura. Disponibilità alla convivenza (vitto e alloggio), età preferibilmente 40 - 55 anni, conoscenza della lingua italiana, sede operativa Montecosaro (codice offerta 423453, scadenza 27 ottobre). Si cercano contabili, richiesta esperienza settore trasporti e diploma, conoscenza lingua inglese, sede a Civitanova, orario part time, 20 ore settimanali (codice offerta 110338, scadenza 29 ottobre). Gli interessati possono inviare il curriculum a centroimpiegocivitanovamarch.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta. Azienda cerca attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate. Requisiti: precedente esperienza in qualità di attrezzista stampi su presse per materie plastiche; preferibilmente età non superiore ai 50 anni (codice offerta 239846). Inviare curriculum a : stampaggioomega@gmail.com