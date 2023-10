Collaboratori domestici, contabili e gruisti

Centro per l’impiego di Civitanova. Un collaboratore domestico per attività di pulizia, preparazione pasti, lavaggio e stiratura. Disponibilità alla convivenza (vitto e alloggio), età preferibilmente 40-55 anni, conoscenza lingua italiana, sede operativa Montecosaro (codice offerta 423453, scadenza 27 ottobre). Si cercano contabili, richiesta esperienza settore trasporti e diploma, conoscenza lingua inglese, sede a Civitanova, 20 ore settimanali (codice offerta 110338, scadenza 29 ottobre). Azienda di costruzioni cerca un escavatoristagruista (codice offerta 332842, scadenza 31 ottobre). Una collaboratrice domestica per pulizia della casa, stiratura, spesa, preparazione pasti. Sede di lavoro: Civitanova (codice 163408, scadenza 4 novembre. Cv a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it, inserendo il codice offerta.