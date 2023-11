Collaboratrice domestica e carico-scarico merci

Centro per l’impiego di Civitanova. Una collaboratrice domestica per pulizia della casa, stiratura, spesa alimentare, preparazione pasti. Tempo pieno. Sede di lavoro: Civitanova (codice offerta 163408, scadenza 4 novembre). Un gommista con esperienza (codice offerta 492258, scadenza 4 novembre). Un addetto al finissaggio e alla scatolatura in industria di calzature, con esperienza, età preferibilmente 20-50 anni. Contratto a tempo determinato rinnovabile (codice offerta 925, scadenza 10 novembre). Un addetto al carico scarico merci da camion a magazzino e viceversa, sia manuale che tramite transpallet elettrico, con esperienza. Disponibilità ad un part time: 8.30 - 11.30, 15 ore settimanali (codice offerta 5198, scadenza 11 novembre). Per queste offerte inviare il curriculum a centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta.