Collaboratrice domestica in ambito familiare

Offerte di lavoro proposte ai sensi della procedura del Dpcm "Flussi in ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio nazionale", famiglia di Macerata cerca una colf con esperienza almeno semestrale, diploma di terza media e/o diploma di aiuto cuoco, che parli le lingue filippino ed inglese, in possesso di patente B e auto propria (codice offerta 135861/1, scadenza 16 gennaio); famiglia di Macerata ricerca un/a colf/badante con esperienza e che parli la lingua berbera el’amazigh (codice offerta 469387/1, scadenza 16 gennaio); famiglia di Macerata ricerca un/a colf/badante con esperienza e che parli le lingue francese e fula. Richieste patente B e auto propria (codice offerta 526138/1, scadenza 16 gennaio). Per ognuna di queste offerte bisogna inviare il curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta