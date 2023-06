Collaborazioni e progetti C’è l’accordo con Unimc

Il Comune di Tolentino ha sottoscritto un accordo con l’università di Macerata per collaborare e intraprendere azioni comuni, con l’utilizzo delle rispettive risorse nell’ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno. L’ateneo, infatti, intende attivare progetti e collaborazioni di ricerca, formazione e di terza missione con enti pubblici e privati "per informare, promuovere sensibilizzare e valorizzare l’impatto culturale, sociale ed economico dei propri saperi e rendere più efficaci le attività di public engagement nelle aree e nei settori scientifico-disciplinari presenti nella stessa università". "La sottoscrizione dell’accordo quadro – precisa l’ente – non comporta oneri finanziari né a carico dell’università né a carico del Comune".