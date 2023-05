Colle dell’Infinito, nel parco ci sono aiuole e prati incolti

di Asterio Tubaldi

Fra i progetti e gli interventi messi in cantiere per il taglio dell’erba luogo il territorio recanatese e in aree del centro abitato sembra che sia sfuggito al Comune le condizioni in cui versa il parco del Colle dell’Infinito: aiuole e prati incolti, siepi ed alberi che hanno finito per ostruire la vista del paesaggio a chi attraversa questi luoghi. Eppure, quando venne inaugurato il Parco sembrava così ben curato che si pensava potesse essere di aiuto al benessere fisico dei visitatori: ricordate "La cultura che cura"? Intanto, però, si procede al rinnovo della convenzione per altri tre anni (2023-2025) con cinque imprese agricole della zona per il taglio dell’erba lungo il territorio recanatese. Si tratta della Società Agricola F.lli Bianchini di Montelupone (impegno di spesa 8.543 euro) e delle imprese agricole di Recanati Ecoambiente (13.758 euro), Società Agricola Caporaletti Giuseppe e Carlo (4.577 euro), Impresa Agricola Piccinini Stefano e C. (1.616 euro) e Impresa Agricola Maccaroni Stefano (2.547 euro) per un totale complessivo di spesa di 31.040 euro. "L’attività consiste nella manutenzione delle strade prese in custodia con l’esecuzione di minimo due tagli e sfalci della vegetazione ogni anno nelle aree di competenza – spiega Stefano Miccini, consigliere comunale con delega all’agricoltura –. Le nostre aziende agricole hanno risposto anche quest’anno positivamente all’invito e già una buona parte delle strade sono state pulite proprio grazie a loro". L’iniziativa ha ottenuto buoni risultati nel triennio precedente e ha trovato subito l’appoggio della Coldiretti di Macerata. Nei termini della nuova convenzione si prevede un aumento della tariffa a 90 euro a Km rispetto ai 63,67 precedenti al fine di sopperire all’aumento registrato nei costi di esercizio e manutenzione dei mezzi meccanici utilizzati che nell’ultimo periodo hanno conseguito un considerevole aumento. Si parla di 141 chilometri di strada dove è necessario tagliare l’erba in entrambi i lati della carreggiata almeno due volte fra maggio ed agosto. A questo provvedimento si affianca anche l’incarico conferito alla Società Agricola Paccamiccio Vivai di Recanati per la manutenzione e gestione delle aiuole presenti alle rotatorie dell’Itis Mattei e del Crocefisso oltre che dell’area verde di Via Acciarrini, nel quartiere di Villa Teresa, per un importo complessivo di 8.770 euro. L’incarico prevede diversi interventi programmati di pulizia, potatura, concimazione e la messa a dimora di fiori, piante ed arbusti ornamentali. Inoltre l’azienda è stata chiamata anche a fornire piante, arbusti e fiori per i parchi e le aree verdi urbane, oltre a predisporre addobbi floreali per gli allestimenti in occasione di vari eventi, per un importo complessivo di 2.452 euro.