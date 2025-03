Colle dell’Infinito: sì definitivo al progetto di sistemazione

Approvato all’unanimità e in maniera definitiva dal Consiglio comunale, l’altra sera, il Piano particolareggiato del Colle dell’Infinito per la tutela e la valorizzazione del luogo simbolo della poesia leopardiana. Il progetto ha l’ambizioso obiettivo di conciliare la salvaguardia di tutto ciò che si gode dal Colle dell’Infinito con le esigenze e le aspettative di chi abita o ha un’attività lavorativa nella zona. "Era la fine del 2021, quando il lavoro per il Piano particolareggiato dell’area vincolata del colle ispirato dal pensiero di Giacomo Leopardi, ha preso la forma del Piano particolareggiato paesaggistico partecipato - ricorda l’architetto Carlo Brunelli a cui è stato affidato l’incarico di redigere il nuovo Piano -. Un percorso lungo e paziente, non faticoso, anzi piacevole ed esaltante, che pur essendo fortemente innovativo ha trovato ovunque ampia condivisione. Né l’iniziale diffidenza dei proprietari privati, né il Covid, né il cambio di amministrazione avvenuto la scorsa primavera hanno interferito con un percorso che dimostra quanto ci sia bisogno oggi di costruire nuove visioni di territorio, capaci di far appassionare, capaci di unire. E credo che questo sia il compito più importante che gli architetti sono chiamati a svolgere". All’interno del progetto troveranno spazio anche la riqualificazione dei fossi Pantaneto e Ricale, e del fosso sotto il Colle dell’Infinito con un intervento di un milione e mezzo circa. Si metterà mano anche alla definitiva sistemazione del "Pincetto".