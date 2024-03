Colle dell’Infinito, test sugli alberi

È al lavoro l’agronomo Maurizio Bianchelli di Ancona per valutare lo stato di salute degli alberi presenti al Colle dell’infinito e per redigere una valutazione di stabilità su un esemplare di Pinus pinea radicato nel parco dedicato alla poetica leopardiana. Intanto, su iniziativa dell’associazione "Pian-ti-amo Recanati" continua a crescere il boschetto urbano di via Bettini: nei giorni scorsi sono state messe a dimora, in collaborazione con i ragazzi del Centro Fonti San Lorenzo, altre tre piante (oltre alle otto già piantate a febbraio dello scorso anno) concesse dal vivaio forestale ex Assam di Pollenza e concesse dall’amministrazione comunale. Oltre 40 alberi sono stati messi a dimora nei giorni scorsi nel bosco urbano "Bosco in memoria delle vittime del Covid" di via Mascambruni e uno è stato consegnato alla primaria di Montefiore.