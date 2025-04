"Collegamento tra via Bassi e via dei Mille: riqualifichiamo la città"

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra via Ugo Bassi e via dei Mille, parte integrante del piano asfalti, intervento che migliora la viabilità urbana nel rione Risorgimento. L’opera ha un valore complessivo di 170mila euro, e per consentire l’avvio del cantiere è stato necessario procedere all’esproprio e all’acquisto, da parte del Comune, di alcune aree private. Ieri mattina sopralluogo del sindaco Fabrizio Ciarapica e dell’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai. L’intervento comprende la realizzazione del sottofondo, la posa del collettore per le acque chiare con collegamento a via dei Mille, gli allacci delle caditoie e la predisposizione delle linee per la pubblica illuminazione, la rete del gas metano e la rete idrica. Successivamente saranno eseguiti l’asfalto, l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale e la costruzione dei marciapiedi.

"Questa strada – ha detto il sindaco – permetterà un accesso più diretto alle strutture pubbliche, evitando il transito sulla statale. Abbiamo lavorato a lungo per sbloccare questa opera, acquisendo le aree necessarie". "Siamo soddisfatti dell’avanzamento del cantiere – ha aggiunto l’assessore ai Ermanno Carassai –, questo è un intervento completo, che va ben oltre la semplice asfaltatura: è un’opera infrastrutturale che include rete dei sottoservizi, illuminazione, sicurezza idraulica e marciapiedi accessibili. Un esempio concreto di come stiamo investendo sulla riqualificazione della città".