"Colleghi spiati e documenti violati". Nei guai un ex dipendente Orim

Si sarebbe "intrufolato" nelle cartelle personali di quattordici dipendenti e avrebbe sbirciato documenti riservati e strategici della Orim: per questo è finito sotto accusa un ex dipendente dell’azienda di smaltimento rifiuti speciali, con sede a Piediripa di Macerata. Fabio Patrizio, 37enne di Fano, è imputato per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico e di appropriazione indebita. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza predibattimentale, davanti al giudice Federico Simonelli. I fatti contestati sarebbero avvenuti fino al 3 agosto 2021, giorno in cui l’uomo aveva rassegnato le dimissioni. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pm Francesca D’Arienzo, il 37enne, quando era dipendente dell’azienda, si sarebbe introdotto attraverso un computer che aveva in uso in azienda nelle cartelle personali di quattordici dipendenti, nonché in cartelle contenenti documenti riservati e strategici della società, e si sarebbe appropriato di almeno 400 file personali di diversi dipendenti (e dei relativi familiari). L’uomo avrebbe avuto accesso a tutta una serie di documenti come adesioni assicurative, tfr, presentazione di domande all’Inps per assegni familiari, buste paga, atti di liquidazione, aumenti e certificati retributivi, avanzamenti di carriera, estratti conto corrente, documenti di riconoscimento, certificati di carichi pendenti, dati personali su permessi di assistenza disabili. E poi atti di citazione in giudizio, ricevute Inps, trattamenti di fine rapporto, decreti penali di condanna, dichiarazioni d’imposta, lettere di assunzione, conferimento di qualifica dirigenziale, comunicazioni di fine rapporto lavorativo, proposte di assunzione con specifiche di trattamento economico. Tra i file anche comunicazioni Inail per pratiche di infortunio o malattia professionale, tessere sanitarie e verbali vari. L’imprenditore Alfredo Mancini, in qualità di amministratore della Orim, ieri si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Nicola Perfetti. L’imputato, difeso dagli avvocati Paolo e Claudio Perin, ha chiesto il rito abbreviato e l’udienza è stata rinviata al 26 maggio.