"Colleghiamo il territorio agli istituti culturali"

"Un patrimonio culturale immenso e un territorio frammentato, colpito dal sisma". Il direttore Ivan Antognozzi, al timone della rete museale "Le città visibili. Percorsi artistici integrati nei luoghi culturali di Gualdo, San Ginesio e Tolentino", è tra i sette direttori presentati in Regione. Tra le figure "innovative" lanciate dall’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi. Cinquant’anni, storico dell’arte, con esperienze di studio e ricerca a Roma (La Sapienza) e Londra (Istituto Warburg). Da venti anni si occupa di progettazione culturale in ambito regionale, nazionale e comunitario. E’ stato il direttore della Fondazione Marche Cultura.

Antognozzi, che direttore sarà?

"Un direttore che cercherà massimamente il coinvolgimento delle comunità in ogni iniziativa. Che tenterà di trovare le sinergie più convenienti fra l’azione di qualificazione delle strutture museali e tutte le attività, gli eventi, i progetti che ciascuna amministrazione mette in campo, e ancora di più con i talenti, le competenze creative, le imprese presenti sul territorio".

Quali le priorità per "Le città visibili"?

"Secondo il progetto presentato dalle tre amministrazioni (capofila San Ginesio), in coerenza con le aspettative della Regione e con l’obbligo primario di avviare la sperimentazione di ciò che sarà il prossimo sistema museale regionale, occorrerà agire per passaggi successivi. Lavorare prima al conseguimento di livelli minimi di qualità delle singole strutture museali, poi gestire i servizi delle varie strutture museali in una logica di rete con il proposito di ricavarne economie di scala e migliorare le performance. Quindi lavorare per connettere gli istituti culturali con il territorio: il comparto sociale, economico-produttivo e turistico. Innanzitutto mi interesserebbe verificare la possibilità e la disponibilità di allargare la rete delle Città visibili, qualificarla come ambito territoriale culturale sovrapponendolo all’ambito territoriale sociale 16".

Sono previste nuove assunzioni?

"Sicuramente la costruzione e l’attività della rete dovrà sortire impatti sull’economia e sull’occupazione in ambito territoriale. Nuove assunzioni non sono uno strumento dell’azione della rete; ci auguriamo però che siano un effetto. Bisognerà coinvolgere in forme diverse nuove competenze e professionalità in un regime di collaborazione con università, imprese, associazioni e scuole".

Lucia Gentili