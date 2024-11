Colletta alimentare. In provincia raccolti 58mila chili di prodotti: "Un gesto che fa bene"

Oltre mille volontari hanno coperto 93 supermercati della provincia, sabato, "e anche quest’anno la colletta alimentare ha superato i risultati dell’anno scorso del 5-6 per cento" racconta soddisfatto il coordinatore provinciale Paolo Cesanelli. Da Civitanova a Camerino, sono stati donati 58mila chili di prodotti alimentari, contro i 55mila dell’anno scorso. Nelle Marche, si è arrivati a 255mila chili, quasi il 10 per cento in più rispetto ai 236mila chili del 2023. "Hanno collaborato Agesci, focolarini, protezioni civili, Caritas, associazioni combattentistiche, Comunione e liberazione, Rotary e Lions, giovani e adulti per essere presenti in tantissimi supermercati – prosegue Cesanelli –. Ormai la giornata della Colletta alimentare è come una consuetudine, e su dieci persone che entravano nei supermercati forse uno o due chiedevano ancora cosa fosse, gli altri già conoscevano il progetto e ringraziavano per l’opportunità. A volte diciamo che la gente è sfiduciata, ma le iniziative fatte con semplicità e credibilità hanno successo. In provincia abbiamo raccolto più dell’anno scorso. Quello dei 58mila chili di cibo donato non è un numero freddo, ma tetimonia la disponibilità e la bontà di gente. Chi poteva ha fatto donazioni importanti, ad esempio lo ha fatto la Confartigianato, ma ci sono state anche pensionate che hanno comprato un pacco di pasta dicendo “c’è chi sta peggio di me“".

Importante per la buona riuscita della colletta è stata la collaborazione dell’azienda Ciccioli Hr Helvia Recina, "che ha messo a disposizione il magazzino e molti dipendenti si sono resi disponili per accogliere i pulmini da tutta la provincia, scaricare e mettere nei pallet le confezioni. Intorno alle 23 di sabato sono partiti due tir pieni verso il magazzino del Banco alimentare a San Benedetto, dove i prodotti sono stoccati e saranno ridistribuiti attraverso gli enti caritatevoli alle famiglie bisognose. Ormai le persone non ci chiedono più a chi vadano queste donazioni, dubbio anche legittimo. Dopo 28 anni sarebbe venuto fuori se questa era una realtà poco affidabile. Invece ormai tutti sanno come funziona. È una giornata faticosa, ma di grande soddisfazione: donare il cibo è una cosa buona per chi la fa e per chi la riceverà".