"Collettiv’Arte" al Castello Svevo

Inaugurata sabato mattina la mostra "Collettiv’Arte Winter 2024", nel Castello Svevo di Porto Recanati. L’esposizione è stata organizzata da Giuseppe Russo, storico ideatore in città della Marguttiana, con la collaborazione delle due associazioni culturali "Il salotto degli Artisti" e "Arte&Arte in Imola", e il patrocinio del Comune. A prendere parte al taglio del nastro c’era anche il sindaco Andrea Michelini. La mostra, a ingresso libero, rimarrà aperta fino al 19 gennaio. L’orario per le visite, che saranno possibili ogni giorno eccetto di lunedì, va dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Saranno tre settimane dedicate all’arte e, in particolar modo, alla pittura, alla fotografia e alla scultura. Si tratta di un’esposizione d’ampio respiro, in quanto sono presenti artisti da varie regioni d’Italia e persino da Ucraina e Russia. Alla fine della mostra, sarà consegnato a tutti gli espositori un attestato di partecipazione. Sarà prodotto poi dai curatori un catalogo digitale, pubblicato nei siti www.ilsalottodegliartisti.it e www.arteinimola.it.