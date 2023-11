Collevario piange don Elio Borgiani: "Era un uomo buono"

Don Elio Borgiani ieri mattina è passato a miglior vita. Da tre settimane era in una casa di cura e riabilitazione a Villa Potenza in attesa di rientrare alla Casa del Clero dove viveva da anni. Impossibile non ricordarlo: basco nero, occhi celesti, gote rosa, alla guida di una Fiat 500 color avio che mai ha voluto cambiare, don Elio era un personaggio dallo sguardo pungente e dall’impressionante vitalità, che fa parte della memoria di moltissimi maceratesi. Nato a Tolentino nel 1934, a quasi 11 anni entra nel seminario vescovile di Macerata. A 24 anni viene ordinato sacerdote della cattedrale di San Catervo di Tolentino e, sei anni dopo, diventa vice parroco in quella chiesa. Nel 1965 si trasferisce a Roma per conseguire la laurea in Teologia Morale all’Università Lateranense. Negli anni Settanta il vescovo Tonini lo richiama a Macerata prima come parroco nel quartiere Pace e poi, da 1973, a Collevario dove è rimasto per alcuni decenni.

"Sono andato a trovarlo una settimana fa – racconta don Egidio Tittarelli, attuale parroco del Buon Pastore – era come sempre sereno, lucido e piacevole. L’ho conosciuto quando frequentavo la prima media e lui era vice direttore del Seminario. Sin da subito, mi è rimasta impressa la sua vivacità e creatività. Nel suo carattere univa l’umiltà e la decisione. Portava avanti ogni suo progetto con tenacia e delicatezza. Amava molto scrivere sulla vita dei santi (chi non ricorda le pagine di "Pippo Buono", che ha iniziato a realizzare quando, lasciata la parrocchia di Collevario, era custode della chiesa di San Filippo?), omelie, poesie, e molto altro che poi spediva in lettere scritte a mano in cui utilizzava anche l’interno della busta come spazio per inviare messaggi. Era – conclude Tittarelli – di grande preghiera, aperto alle missioni e di estrema carità". "Era un uomo buono – lo ricorda Lorenzo Lattanzi – che preferiva valorizzare il bene di ogni persona e situazione. Non mancava occasione in cui non ci chiedesse di pregare per le vocazioni che si sono effettivamente verificate: la parrocchia del Buon Pastore ha finora donato alla Chiesa ben 5 vocazioni sacerdotali". "Ho avuto la grazia di vivere vicino a lui per 44 anni – spiega don Gennaro De Filippi – da quando mi sono trasferito a Collevario fino al 7 novembre scorso, quando ha lasciato la Casa del Clero. Lo considero un santo". La salma si trova all’obitorio di Macerata e il funerale sarà celebrato domani alle 10 nella chiesa del Buon Pastore, a Collevario.

Paola Olmi