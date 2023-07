Collevario, protesta dei residenti "Palazzo in abbandono: basta"

"Sporcizia e degrado ormai da anni: non ne possiamo più di questo abbandono". Protestano i residenti di Collevario, quartiere di Macerata, per la situazione che si è creata intorno alla vecchia filiale di banca Intesa.

"Da cinque o sei anni – spiegano – intorno al palazzo vicino al supermercato, nel centro del quartiere, è stata messa una impalcatura. Con il tempo, abbandonata a se stessa, è diventata pericolante, e così sono state messe delle transenne sotto, per evitare che ci passassero le persone. La filiale della banca poi ha chiuso, il bancomat è stato tolto, e così tutta l’area è stata lasciata lì, ad accumulare sempre più sporco per colpa di non si sa chi. Non è possibile lasciare tutto in quelle condizioni, facendolo diventare un luogo sempre più mal ridotto, inavvicinabile".

La questione era stata già sollevata da diversi residenti anche in passato, ed era stato chiesto un intervento. "Se ne è parlato anche in campagna elettorale, negli incontri tenuti proprio lì vicino con i vari candidati. Ma passa il tempo, e lo sporco e il degrado aumentano, senza che nessuno faccia nulla. Per noi che abitiamo qui vicino è un danno, è anche motivo di preoccupazione perché ormai quelle impalcature sono proprio conciate male. Ci sembra il minimo aspettarci decoro, pulizia e sicurezza nelle strade del nostro quartiere".

"Questo - concludono i residenti - è un quartiere molto popoloso, pieno di famiglie con i bambini, ci sono negozi, attività, spazi verdi, ma quella è una macchia su cui è sempre più urgente intervenire, per una sistemazione radicale e drastica a tutela di tutti noi".