"Colline da ri-scoprire". Bene la tappa a Gualdo

Buona anche la seconda per il festival "Colline da ri-scoprire", progetto finanziato dall’Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche) per la promozione dei borghi, che ha fatto tappa a Gualdo. Sabato oltre 500 persone sono state conquistate da Max Giusti: il comico, in oltre due ore di spettacolo ha raccontato le sue radici fermane, coinvolgendo il pubblico in sketch esilaranti tra una canzone e l’altra, con spettatori da Pollenza, Sarnano, Civitanova e da fuori regione. La domenica si è aperta con un convegno sul formaggio, in cui sono intervenuti il sindaco Zavaglini, l’assessore Batassa, il referente regionale dei presidi Slow Food Giocondo Anzidei, il presidente Copagri Andrea Passacantando e il cuoco-scrittore Silvano Scalzini. In diretta video, dal suo agriturismo "Il Tiglio" di Montemonaco, lo chef stellato Enrico Mazzaroni.