Colmurano apre le porte di uno spazio per i giovani

All’interno di Qui Val di Fiastra, progetto di rigenerazione culturale e sociale vincitore del bando Pnrr Borghi del ministero della cultura, sabato dalle 16.30 a Colmurano è in programma un pomeriggio di eventi per l’inaugurazione del nuovo "Spazio giovani e Centro di formazione", spazio ludico, didattico e assistenziale, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle categorie vulnerabili. Realizzato all’interno di un edificio storico del centro del paese, all’ex asilo Seri in via Messina, si configura come un luogo "multifunzionale di aggregazione, condivisione e crescita, ospitando attività ludiche, ginniche ma anche punti di coworking e multimediali". "Vogliamo offrire ai nostri ragazzi un punto di riferimento dove poter esprimere le proprie idee, cambiando la narrazione dei piccoli borghi, non più luoghi da cui si parte, ma luoghi dove si può scegliere di restare e costruire – spiega il sindaco Mirko Mari -. Per farlo servono infrastrutture sociali, cultura, partecipazione. Con questo progetto vogliamo dimostrare che è possibile". Dopo il taglio del nastro, esibizione della banda di Colmurano. Si avrà modo poi di visitare i vari ambienti che compongono lo Spazio govani. Alle 17.30 presentazione del libro "L’asilo delle suore" di Luciana Salvucci, con Viviana de Marco, voce recitante, e Snezana Tintor al violino. Verranno poi presentate le attività previste per il prossimo anno, con una dimostrazione pratica. Alle 20 buffet a cura del Caffè 5.0 e infine, alle 21, concerto della banda in piazza Carradori.