Colmurano, Seri attacca: "Un tratto di pista ciclabile fa acqua da tutte le parti"

"In questi giorni il Comune di Colmurano sembra non avere pace. Dopo i tigli abbattuti sulla piazza principale del centro storico, il nuovo tratto di pista ciclabile, da poco reso fruibile ai cittadini, sembra far acqua da tutte le parti". L’ex consigliere comunale di opposizione Andrea Seri torna alla carica evidenziando la problematica. "Voglio credere che sia stato pensato appositamente per organizzare una gara di triathlon – aggiunge ironicamente –, dove poter mettere in mostra le capacità fisiche di tutti noi nell’affrontare la corsa a piedi, in bicicletta e a nuoto. Sono aperte le iscrizioni".