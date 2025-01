Colon-retto, screening contro i tumori

Dal primo marzo sarà possibile effettuare lo screening per la prevenzione del tumore al colon-retto anche dai 70 ai 74 anni. In caso di positività, saranno previsti approfondimenti diagnostici come la colonscopia e, se necessario, un percorso di trattamento e follow-up. "Il rafforzamento dei programmi di prevenzione oncologica rappresenta uno dei pilastri fondamentali della nostra strategia sanitaria – dichiara l’assessore regionale Filippo Saltamartini (foto) –. Attraverso l’estensione dello screening garantiamo una migliore accessibilità alla prevenzione e alla diagnosi precoce, un passo concreto nella promozione della salute. Invito i cittadini ad aderire ai programmi di prevenzione. Stiamo investendo risorse importanti nell’ammodernamento tecnologico e grazie a questo nostro impegno oggi le Marche sono tra le prime regioni italiane a poter contare sulle strumentazioni diagnostiche più avanzate". Il tumore del colon-retto è la seconda neoplasia più frequente nella popolazione italiana, con più di 50mila nuovi casi stimati nel 2023. Grazie a questa iniziativa, la Regione punta a rafforzare la prevenzione oncologica e a salvare più vite attraverso la diagnosi precoce. L’estensione sarà realizzata nell’ambito dei budget assegnati agli enti del servizio sanitario, senza ulteriori costi a carico del bilancio regionale. Il monitoraggio dei risultati sarà garantito dal sistema informativo regionale attraverso l’agenzia regionale sanitaria. Dopo sei mesi dall’avvio dell’estensione, la Regione valuterà l’impatto organizzativo per ampliare ulteriormente lo screening alla fascia 45-49 anni dal 2026, in linea con gli obiettivi del piano regionale.