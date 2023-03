Colonne sonore di videogame: premio a Vicarelli

Prestigioso riconoscimento internazionale per il portorecanatese d’adozione Filippo Vicarelli, 37 anni, affermato compositore di colonne sonore per videogame di fama mondiale. In questi giorni è volato a Oulu, in Finlandia, dove era in gara per i "Game Audio Awards 2023", ovvero il festival che premia le migliori musiche e gli effetti sonori dei maggiori videogiochi in commercio. Infatti, era stato selezionato in nomination tra i 10 compositori nella sezione "musica". E alla fine, ieri, è stato a lui assegnato il premio "Best Game MusicAudience Favourite". Questo, per aver composto la colonna sonora di Vampire Survivors, un videogioco uscito l’anno scorso, e stampato anche per console Xbox, che è stato scaricato su smartphone da miliardi di utenti provenienti da ogni angolo del globo. Un grosso riconoscimento che è stato decretato dal pubblico presente in sala, che ha davvero apprezzato il genio creativo di Vicarelli.