Colonnine elettriche in arrivo

Al via da oggi in città i lavori per l’installazione, su diverse vie, di infrastrutture di ricarica elettrica per autoveicoli sulla base del protocollo d’intesa siglato a luglio fra l’amministrazione e l’Enel X Way. Da oggi, e presumibilmente sino al 9 marzo, i tecnici saranno al lavoro nel quartiere di Villa Teresa in via Vinciguerra, via dei Politi, P. le Lotto, e via A. Moro, in viale Badaloni, via Giunchi e in via Loreto, I Traversa, per l’installazione di ben 14 centraline elettriche con relativi spazi di sosta a cura della stessa Enel X Mobility di Roma. A queste si aggiungono quelle già realizzate da Astea (all’interno dell’area sosta camper in Via Campo Boario, in piazzale Lorenzo Lotto e nel parcheggio Centro Città) e altre grazie all’accordo con la società Be Charge Srl. Quest’ultima lavorerà in piazzale Sorgoni, viale Kennedy, viale Moro, viale Badaloni, Montefiore e Sambucheto. Nell’individuazione delle aree si è tenuto conto delle zone con maggior traffico, facili da raggiungere e grandi abbastanza da ospitare la zona di ricarica.