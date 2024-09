Colonnine per le ricariche elettriche tra incuria e abbandono: rabbia dei residenti

È difficile sapere se tutte le 26 colonnine per le ricariche elettriche, che il Comune di Recanati aveva progettato nel 2022 di installare nel territorio, fra cui una anche in via Colle dell’Infinito, in piena zona leopardiana, sono state tutte in posa e sono puntualmente funzionanti. Più facile dire che sono scarsamente utilizzate e alcune segnalazioni di cittadini fanno pensare che alcune di loro non abbiamo riscosso proprio nessun successo.

Ad esempio ve n’è una nel parcheggio dell’ex Consorzio agrario, in via N. Sauro, che è circondata da piante infestanti che nel frattempo sono cresciute nell’area dove dovrebbero fermarsi gli automobilisti per la ricarica della loro auto elettrica. Per quella colonnina, fanno presente i residenti, "ci hanno privati di quattro posti auto".

Ci sono poi foto curiose come quella che ritrae una bella poltrona posta proprio di fronte alla colonnina elettrica di via Kennedy (nella foto), nel quartiere di Piazzale Europa. Su uno dei sue stalli a disposizione è stato posizionato un cassonetto dell’immondizia come se quella colonnina elettrica non sia utilizzata con una certa frequenza.

Colpa sicuramente anche della crisi delle vendite delle auto elettriche che sta attraversando l’industria automobilistica europea e italiana. Eppure, l’amministrazione comunale, spinta sull’onda dell’entusiasmo, aveva deciso di non richiedere alcun canone per l’occupazione del suolo pubblico ai gestori delle colonnine elettriche a condizione che l’energia fornita derivi tutta da fonti rinnovabili, altrimenti si dovrà pagare l’occupazione del suolo pubblico. Finora di suolo ne è stato occupato abbastanza, anche a scapito di parcheggi già presenti, facendo solo arrabbiare gli utenti della strada.

