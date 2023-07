Color Day 2023 a Civitanova: ingresso gratuito al festival di colori in spiaggia

Color Day 2023, domani appuntamento con l’evento colorato in riva al mare, dalle 15 alle 20, sulla spiaggia libera tra le concessioni Attilio e Veneziano del lungomare nord. E’ organizzato dall’Assoitalia Aps e patrocinato dal Comune. Il Color Day prende spunto dall’Holi Festival che si tiene in primavera in inda, dedicato ai colori e all’amore e che si è poi diffuso in tutto il mondo. All’ingresso dell’area dedicata all’iniziativa a tutto il pubblico verrà distribuita speciale polverine colorate e del tutto innocue e biodegradabili, che non causano danno all’ambiente. Al momento stabilito saranno liberate nel cielo, generando un effetto caratteristico di un party che coinvolge milioni di giovani in tutto il modo. L’ingresso è gratuito.