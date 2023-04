"ColorAmbiente", vince il bozzetto di Sofia Mengoni

La società Orim, in collaborazione con il liceo artistico Cantalamessa, mette al centro giovani e ambiente attraverso l’arte. Grazie al contest ColorAmbiente i ragazzi dell’Artistico hanno creato delle opere d’arte messe in mostra alla galleria "Antichi Forni" fino a ieri. Seguendo il tema di quest’anno "l’ambiente e la storia", hanno messo in luce un tema estremamente caro a questa generazione, quello dell’ambiente e dei suoi cambiamenti. Ieri Alfredo Mancini, amministratore di Orim (ditta di Piediripa che si occupa di smaltimento di rifiuti speciali), ha premiato il bozzetto vincitore – votato dai visitatori della mostra e dal comitato dell’azienda – a cura di Sofia Mengoni, intitolato "La storia della vita". "La Orim è una società che opera nel settore dell’ambiente a Macerata da 41 anni e da ormai 20 stiamo cercando di coinvolgere soprattutto i giovani nella tematica ambientale – ha dichiarato Mancini –. Per fare ciò nel 2004 abbiamo iniziato a collaborare con il Cantalamessa per poter illustrare, attraverso temi sempre nuovi e attuali, come l’arte possa avvicinare le persone, soprattutto i giovani, all’ambiente. L’opera di Sofia Mengoni verrà riportata, sotto forma di murales, dai maestri Arianna Ciarapica e Daniele Petterossi, sulle mura di cinta dello stabilimento e inaugurata il 27 maggio. Sarà un’occasione importante per mostrare come le aziende che si occupano della gestione e del recupero dei rifiuti operino a favore dell’ambiente e della società". Quest’anno il contest si è arricchito di premi, poiché, grazie a una votazione svoltasi online, la classe 3ªB sotto la docenza della professoressa Veronica Rossetti ha ottenuto un premio come la più votata. "La bellezza del lago", opera a cura di Valeria Eleuteri, ha vinto come bozzetto più votato. "I nostri ragazzi e ragazze partecipano sempre molto volentieri e con grande entusiasmo", ha detto il prof Fabrizio Lambertucci, "Questo accade ogni volta che si chiede a studenti e studentesse di mostrare le loro creazioni all’esterno. È una caratteristica della nostra scuola, lavorare per mostrare le capacità degli studenti anche al di fuori delle mura scolastiche".

Elena Silvetti