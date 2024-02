Colori e allegria: il centro si trasforma

Parrocchie, associazioni, scuole di danza e di recitazione hanno animato il carnevale di Civitanova, dove si è registrato il pienone di pubblico. È stato un pomeriggio di allegria, ieri, in piazza XX Settembre, con la madrina Anna Falchi, che ha ricordato il suo legame con le Marche, di cui indossò la fascia in una passata edizione di Miss Italia. Hanno sfilato undici gruppi, diretti da Proscenio Teatro: il corpo bandistico di San Gabriele, con il tema dei pagliacci, il gruppo di danze brasiliane, l’associazione ‘Le sentinelle del mattino’ di Civitanova alta, che ha rappresentato il podestà civitanovese nella città ducale degli Sforza, le danzatrici dell’Asd ‘Nura danza’, dirette dalla maestra Alexia Sagripanti, a proporre una coreografia con grandi ali di farfalla, quindi il Centro d’aggregazione giovanile, ‘Chi la fa l’aspetti’ e la parrocchia di San Carlo Borromeo, protagonisti di un mondo di fantasia, esercito di carte, tazze del cappellaio matto e fiori parlanti. Atmosfera orientale con la parrocchia di Santa Maria Apparente "All you can eat… quello che no’ strozza ngrassa!". "Una carrellata di tutti i personaggi di animazione degli ultimi decenni" per la Scuola di Recitazione Enrico Cecchetti, mentre le majorettes del ‘Centro danza Koreos’ di Morrovalle hanno sfilato vestite da spagnole. Performance hip e hop con ‘Spazio Hip Hop Zona 14’; il comitato Cea di Fontespina ha sfilato coi costumi di ‘Caronto e i pirati’ e il quartiere Italia si è ispirato Cruella Deville.

Francesco Rossetti