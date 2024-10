Colori e profumi del ’foliage’. Dove ammirare le sfumature della natura, tra boschi e sentieri

A guardare le nuvole, su un tappeto di foglie. È il momento giusto per godersi l’esplosione del "foliage", tra immagini, suoni, profumi ed emozioni, passeggiando immersi tra i caldi colori dell’autunno. La natura regala uno spettacolo unico in diverse zone del Maceratese. La riserva naturale regionale del monte Canfaito e del monte San Vicino (foto), tra i comuni di San Severino, Matelica, Apiro e Gagliole, è uno dei posti più magici in cui ammirare il bosco che cambia colore. I secolari faggi, tra ottobre e novembre, si tingono di arancione, rosso e oro; non a caso la faggeta di Canfaito è uno dei luoghi principali per ammirare questo fenomeno, con esemplari che presentano una circonferenza di oltre 6 metri, altezze fino a 25 metri e 500 anni di età; tra di essi si trova anche il più grande faggio delle Marche, inserito fra i 300 alberi monumentali d’Italia nell’omonima pubblicazione del Corpo forestale. Escursionisti e amanti della montagna hanno poi l’imbarazzo della scelta nel territorio del Parco nazionale dei Sibillini. Anche nei dintorni di Sarnano l’autunno disegna paesaggi fatti di giochi di luci e nebbie. E ancora, le foreste di acero, carpino e faggio, tra la Val di Panico e la Val di Bove a Ussita, l’altopiano di Macereto a Visso. Cingoli può essere meta di passeggiate tra le foglie, come testimoniano gli scatti di Francesco Cardarelli. Stessa cosa a San Lorenzo di Treia, località ricca di sentieri. I più suggestivi conducono alla grotta di Santa Sperandia e alla rocca del monte Acuto, meglio nota come la Roccaccia, che segna il confine tra il territorio di Treia e quello di Cingoli.

l.g.