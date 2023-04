Colosi: "Quando la pulizia e il ripristino del Bookpoint?"

"È in programma l’opera di ripristino e ripulitura del Bookpoint? Quando? Non si ritiene necessario posizionare delle telecamere nell’area della struttura, in modo da identificare e di conseguenza addebitare i danni ai responsabili?". Queste domande sono al centro dell’interrogazione che l’ex assessore ai servizi sociali, attuale consigliere di minoranza, Francesco Pio Colosi (capogruppo Fratelli d’Italia) chiederà all’amministrazione al Consiglio di domani pomeriggio. Alle 17, alla sala conferenze dell’Assm, tra i punti all’ordine del giorno c’è anche la richiesta di ripristino del Bookpoint nell’area verde del Ponte del Diavolo. Si tratta dell’installazione posizionata nel maggio 2022, che riunisce le persone attraverso la lettura: la struttura (ideata dal 18enne Pietro Canovari, vincitore del concorso "Io sogno") è dotata di scaffali da cui è possibile prendere o lasciare libri in libertà. Nelle ore notturne, la lettura è permessa da una luce alimentata dall’energia accumulata da un pannello solare. Già lo scorso novembre Colosi, che aveva seguito il progetto del Bookpoint dall’inizio, aveva segnalato i danni anche sui social, allegando le foto dell’installazione imbrattata da scritte colorate. "Nel mese di novembre 2022 – evidenzia infatti il consigliere nell’interrogazione – alcuni vandali hanno imbrattato con scritte colorate questa struttura. L’area, in particolare sedie e panchine, è spesso oggetto di atti di danneggiamento". Da qui l’appello alla sistemazione del Bookpoint e a ulteriori telecamere di videosorveglianza. Altre interrogazioni saranno presentate dai consiglieri di Tolentino Città Aperta Massimo D’Este e Luca Cesini su "progetti di riqualificazione del rifugio per cani randagi", "attraversamenti pedonali e dissuasori" e "utilizzo villaggio container società Penta".