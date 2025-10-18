Colours Jazz Orchestra sul palco del Lauro Rossi

Sos case popolari
Alessandro Caporaletti
Sos case popolari
Macerata
CronacaColours Jazz Orchestra sul palco del Lauro Rossi
18 ott 2025
MARTINA DI MARCO
Cronaca
Al via questa sera il festival che porterà sotto i riflettori una formazione di 25 musicisti e tre voci soliste. Un viaggio nei capolavori dell’opera.

La Colours Jazz Orchestra è. diretta da Massimo Morganti

Si accendono le luci per la 56esima edizione del Macerata Jazz Winter 2025-2026. Questa sera alle 21.15, il teatro Lauro Rossi si animerà delle sonorità di "Jazz all’Opera", una produzione originale firmata dalla Colours Jazz Orchestra e diretta da Massimo Morganti, che inaugurerà ufficialmente gli appuntamenti del festival.

Realizzato in collaborazione con la Società Civile dello Sferisterio – Eredi dei Cento Consorti, il concerto segna l’incontro tra i linguaggi della lirica e del jazz, accogliendo sul palco una formazione di 25 musicisti e tre voci soliste (Marta Giulioni, Marco Martellini e John Michael Mawushie) per un viaggio in nove capolavori della tradizione operistica italiana ed europea, reinterpretati in chiave jazzistica (da Monteverdi a Bellini, da Rossini a Puccini passando per Haendel, Mozart, Mascagni, Leoncavallo e Verdi).

A completare l’apertura della rassegna, l’appuntamento al Centrale Macerata in piazza della Libertà dalle 19.30, con l’aperitivo musicale del Daniele Del Gobbo Quartet e la voce di Marica Calogero, tra swing e melodia italiana. Biglietti e abbonamenti sono in vendita su vivaticket.com o alla biglietteria dei teatri (in piazza Mazzini 10 – telefono 0733-230735). Il 25 ottobre invece sarà la volta dell’energia di Tullio De Piscopo, che porta sul palco "I Colori della Musica", spettacolo manifesto della sua carriera, dove ritmo, virtuosismo e passione si fondono in un omaggio alla Napoli del cuore e all’amico Pino Daniele (ore 21.15).

