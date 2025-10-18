Colours Jazz Orchestra sul palco del Lauro Rossi

Si accendono le luci per la 56esima edizione del Macerata Jazz Winter 2025-2026. Questa sera alle 21.15, il teatro Lauro Rossi si animerà delle sonorità di "Jazz all’Opera", una produzione originale firmata dalla Colours Jazz Orchestra e diretta da Massimo Morganti, che inaugurerà ufficialmente gli appuntamenti del festival.

Realizzato in collaborazione con la Società Civile dello Sferisterio – Eredi dei Cento Consorti, il concerto segna l’incontro tra i linguaggi della lirica e del jazz, accogliendo sul palco una formazione di 25 musicisti e tre voci soliste (Marta Giulioni, Marco Martellini e John Michael Mawushie) per un viaggio in nove capolavori della tradizione operistica italiana ed europea, reinterpretati in chiave jazzistica (da Monteverdi a Bellini, da Rossini a Puccini passando per Haendel, Mozart, Mascagni, Leoncavallo e Verdi).

A completare l’apertura della rassegna, l’appuntamento al Centrale Macerata in piazza della Libertà dalle 19.30, con l’aperitivo musicale del Daniele Del Gobbo Quartet e la voce di Marica Calogero, tra swing e melodia italiana. Biglietti e abbonamenti sono in vendita su vivaticket.com o alla biglietteria dei teatri (in piazza Mazzini 10 – telefono 0733-230735). Il 25 ottobre invece sarà la volta dell’energia di Tullio De Piscopo, che porta sul palco "I Colori della Musica", spettacolo manifesto della sua carriera, dove ritmo, virtuosismo e passione si fondono in un omaggio alla Napoli del cuore e all’amico Pino Daniele (ore 21.15).