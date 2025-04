Colpa al capitalismo,. Targhetta dialoga con Luca Pakarov

Terzo appuntamento della rassegna letteraria "Aspettando il festival So…star tra i libri", organizzata dal Comune di Pollenza e dalla Proloco Corporazione del Melograno aps. Sabato alle 21, al Caffè Centrale in piazza della Libertà, si terrà la presentazione del libro "La colpa al capitalismo", edito da La nave di Teseo. L’autore Francesco Targhetta dialogherà con Luca Pakarov. Targhetta (foto) è professore di lettere alle scuole superiori. Ha pubblicato un libro di poesie, "Fiaschi" (2009), e un romanzo in versi, "Perciò veniamo bene nelle fotografie" (2012). Nel 2014 ha vinto il premio Delfini e il premio Ciampi – Valigie Rosse (da cui la plaquette "Le cose sono due", 2014) e nel 2018 è uscito il suo primo romanzo in prosa, "Le vite potenziali". Ingresso libero. Info: sostartrailibri@gmail.com.